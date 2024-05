Bergamo si prepara per accogliere i tifosi francesi: aumentati i controlli e norme anti-alcol

I biglietti venduti ai supporter francesi sono 750, sostanzialmente tutti quelli a disposizione per gli ospiti, ma visto il calore della tifoseria del Marsiglia ci si aspetta anche una discreta presenza di francesi senza biglietto: in tutto, dunque, Bergamo potrebbe accogliere circa un migliaio di fan dell’OM. Anche per la nomea della tifoseria marsigliese, le misure di sicurezza saranno ferree. Già mercoledì è stata rafforzata la presenza delle forze dell’ordine nei luoghi più a rischio, dalla stazione a Città Alta: al momento – al primo pomeriggio di mercoledì – la presenza di tifosi in città è ancora ridottissima, giusto qualcuno in Città Alta, ma non ultras. Vista la relativa vicinanza e la possibilità di raggiungere Bergamo in auto o con i pullman organizzati, il grosso dei marsigliesi è atteso direttamente dalla mattinata di giovedì.