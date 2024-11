Atalanta, i convocati per lo Young Boys. Alle 19,30 parla Gasperini - Segui qui la conferenza

Dopo la settima vittoria consecutiva in campionato, sul campo del Parma, l’Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League per la sfida contro gli svizzeri dello Young Boys , in programma a Berna martedì 26 novembre. È ufficiale la lista dei convocati di Gasperini, con qualche novità.

Yung Boys-Atalanta, i nerazzurri convocati

Dopo il rientro dall’infortunio contro il Parma, resterà a casa Giorgio Scalvini, probabilmente anche per via del campo sintetico su cui sarà impegnata l’Atalanta a Berna. Non mancano le buone notizie: in difesa recuperano in tre, Djimsiti, Kolasinac e Godfrey.

Tra i 22 convocati di Gian Piero Gasperini figurano quindi Bellanova, Djimsiti e Kolasinac che erano in dubbio alla vigilia. Per Bellanova gli esami hanno escluso lesioni e l’ex esterno del Torino potrebbe giocare dal 1’ in Svizzera. Djimsiti e Kolasinac hanno superato gli infortuni e almeno il primo potrebbe partire titolare in difesa accanto a Hien e Kossounou e davanti a Carnesecchi.

Con la probabile presenza di Bellanova a destra, rientra anche l’allarme sulle fasce. Gasp dovrebbe schierare a sinistra Ruggeri, ma restano in preallarme Cuadrado e Palestra. In mediana, squalificato Ederson, scontata la coppia de Roon-Pasalic mentre in attacco probabile via libera al tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman, col centravanti della Nazionale a caccia del primo gol in Champions. In caso di 3-4-1-2 pronto il jolly Brescianini.

Con Ederson è rimasto a casa anche Scalvini per motivi precauzionali: il difensore è tornato in campo a Parma dopo 5 mesi di assenza ma Gasp non vuole rischiare guai sul sintetico di Berna.

Toloi, Lookman e Bellanova durante l’allenamento

(Foto di Afb) Sead Kolasinac e Mario Pasalic

(Foto di Afb) Antonio e Luca Percassi seguono l’allenamento con Tony D’Amico

(Foto di Afb)

