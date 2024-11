Champions, il tecnico dello Young Boys: «Servirà coraggio contro l’Atalanta»

«Inter e Atalanta sono due squadre straordinarie, l’Atalanta è seconda e l’Inter è terza. Giocano in un modo fantastico, marcano tanto, affrontiamo la squadra che ha appena vinto l’Europa League. Sarà un avversario molto forte con giocatori validi». Lo ha dichiarato Joel Magnin, tecnico dello Young Boys, alla vigilia del match di Champions League contro i nerazzurri di Gasperini (si gioca martedì 26 novembre a Berna alle 21). «Per me la situazione è molto chiara, sarà importante essere coraggiosi e non nasconderci - ha aggiunto il mister degli svizzeri -. Contro l’Inter l’abbiamo visto, tutto è ancora possibile in questa Champions. Il campo sintetico? Sarà un piccolo vantaggio per noi, vogliamo sfruttarlo. Contro l’Inter abbiamo provato a farlo, poi le squadre dopo venti o trenta minuti si adattano e il livello si adegua nel corso della gara. Davanti al nostro pubblico però daremo il massimo. Lookman? Non c’è solo lui, ci sono tanti calciatori top, sarà una grande sfida».