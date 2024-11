Atalanta, i convocati per lo Young Boys. Gasperini: «Attenzione al campo, dovremmo essere precisi»

Dopo la settima vittoria consecutiva in campionato, sul campo del Parma, l’Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League per la sfida contro gli svizzeri dello Young Boys , in programma a Berna martedì 26 novembre. È ufficiale la lista dei convocati di Gasperini, con qualche novità.

Gasperini: «Serviranno velocità e precisione»

In conferenza Gasperini ha iniziato dalle condizioni del campo: «Mi sembra migliorato rispetto a tre anni fa, è meno usurato. Resta una superficie molto diversa, cambia il rimbalzo della palla, la sua velocità. Non ci siamo abituati, dovremo adattarci velocemente. Il gioco a terra diventa molto veloce, diventa fondamentale la precisione».

Mister Gasperini durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia) Mateo Retegui durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia)

Sui rientri dagli infortuni: «I convocati sono tutti a disposizione, forse Djimsiti, rispetto agli altri, ha ancora un po’ di fastidio nel calciare la palla. Kolasinac e Bellanova stanno bene. Sono rimasti a casa Ederson, squalificato, Zappacosta e Scalvini, per precauzione vista la superficie del campo».

Sulle differenze tra Retegui e Scamacca: «Sono due giocatori con caratteristiche diverse - ha detto il mister -. A Scamacca chiedevo di fare più il centravanti, soprattutto dentro l’area di rigore. Con Mateo stiamo lavorando per cercare di farlo giocare anche più defilato, perché è davvero centravanti con caratteristiche forti, quindi cerchiamo di migliorare sotto un altro aspetto. L’infortunio di Scamacca non era preventivabile, non immaginavamo questa esplosione di Retegui, ma ci tengo a dire che sono giocatori con caratteristiche diverse. Scamacca era arrivato ad agosto con motivazioni fortissime, quando sarà recuperato potrà renderci ancora più forti». Poi sulla gestione del turnover: «Le coppe europee per noi sono sempre state un momento di crescita, anche nella gestione del turnover abbiamo fatto importanti esperienze. L’anno scorso abbiamo giocato ogni tre giorni per quattro mesi, senza avere difficoltà, la stanchezza non è mai stata un problema. Al massimo il problema possono essere gli infortuni, che capitano in partita più che in allenamento, un aspetto difficilmente prevedibile. Non c’è scienza, dipende anche dal giocatore, c’è chi può giocare sempre e chi ha bisogno di riposare di più. I cinque cambi aiutano tantissimo».

Retegui: «Il gol arriverà»

In conferenza stampa anche l’attaccante Mateo Retegui: «Mi sento bene, non sono concentrato solo sul fare gol in Champions perché la squadra lavora bene, se non segno io lo farà qualcun altro. Conta come stiamo giocando, in Italia e in Europa. Io mi sento in fiducia, il gol arriverà. Se mi sono arrabbiato a Parma? Qualsiasi giocatore vorrebbe sempre essere in campo, ma questo è un lavoro di squadra».

«Sapevo di arrivare in una squadra che gioca in modo diverso e sono contentissimo, per un attaccante avere tante situazioni offensive è l’ideale»

Retegui durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia) Sul calcio di Gasperini: «Arrivare a Bergamo è stato un sogno, ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile e i miei compagni per l’aiuto nell’inserimento in squadra, come il mister e lo staff che mi supportano ogni giorno per imparare come giocare nell’Atalanta - ha detto il calciatore -. Sapevo di arrivare in una squadra che gioca in modo diverso e sono contentissimo, per un attaccante avere tante situazioni offensive è l’ideale. Ho molta voglia di continuare così, di imparare e migliorare ancora».

Yung Boys-Atalanta, i nerazzurri convocati

Dopo il rientro dall’infortunio contro il Parma, è rimasto a casa Giorgio Scalvini, probabilmente anche per via del campo sintetico su cui sarà impegnata l’Atalanta a Berna. Non mancano le buone notizie: in difesa recuperano in tre, Djimsiti, Kolasinac e Godfrey.

Tra i 22 convocati di Gian Piero Gasperini figurano quindi Bellanova, Djimsiti e Kolasinac che erano in dubbio alla vigilia. Per Bellanova gli esami hanno escluso lesioni e l’ex esterno del Torino potrebbe giocare dal 1’ in Svizzera. Djimsiti e Kolasinac hanno superato gli infortuni e il bosniaco potrebbe partire titolare in difesa accanto a Hien e Kossounou e davanti a Carnesecchi.

Con la probabile presenza di Bellanova a destra, rientra anche l’allarme sulle fasce. Gasp dovrebbe schierare a sinistra Ruggeri, ma restano in preallarme Cuadrado e Palestra. In mediana, squalificato Ederson, scontata la coppia de Roon-Pasalic mentre in attacco probabile via libera al tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman, col centravanti della Nazionale a caccia del primo gol in Champions. In caso di 3-4-1-2 pronto il jolly Brescianini.

Con Ederson è rimasto a casa anche Scalvini per motivi precauzionali: il difensore è tornato in campo a Parma dopo 5 mesi di assenza ma Gasp non vuole rischiare guai sul sintetico di Berna.

Toloi, Lookman e Bellanova durante l’allenamento

(Foto di Afb) Sead Kolasinac e Mario Pasalic

(Foto di Afb) Antonio e Luca Percassi seguono l’allenamento con Tony D’Amico

(Foto di Afb)

Champions League, alle 19,30 parla Gasperini