Atalanta, i convocati per lo Young Boys. Gasperini: «Dovremmo essere precisi» - Segui qui la conferenza

Dopo la settima vittoria consecutiva in campionato, sul campo del Parma, l’Atalanta torna a concentrarsi sulla Champions League per la sfida contro gli svizzeri dello Young Boys , in programma a Berna martedì 26 novembre. È ufficiale la lista dei convocati di Gasperini, con qualche novità.

Gasperini: «Serviranno velocità e precisione»

In conferenza Gasperini ha iniziato dalle condizioni del campo: «Mi sembra migliorato rispetto a tre anni fa, è meno usurato. Resta una superficie molto diversa, cambia il rimbalzo della palla, la sua velocità. Non ci siamo abituati, dovremo adattarci velocemente. Il gioco a terra diventa molto veloce, diventa fondamentale la precisione».

Mister Gasperini durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia) Mateo Retegui durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia)

Sui rientri dagli infortuni: «I convocati sono tutti a disposizione, forse Djimsiti, rispetto agli altri, ha ancora un po’ di fastidio nel calciare la palla. Kolasinac e Bellanova stanno bene. Sono rimasti a casa Ederson, squalificato, Zappacosta e Scalvini, per precauzione vista la superficie del campo».

Retegui: «Il gol arriverà»

In conferenza stampa anche l’attaccante Mateo Retegui: «Mi sento bene, non sono concentrato solo sul fare gol in Champions perché la squadra lavora bene, se non segno io lo farà qualcun altro. Conta come stiamo giocando, in Italia e in Europa. Io mi sento in fiducia, il gol arriverà. Se mi sono arrabbiato a Parma? Qualsiasi giocatore vorrebbe sempre essere in campo, ma questo è un lavoro di squadra».

«Sapevo di arrivare in una squadra che gioca in modo diverso e sono contentissimo, per un attaccante avere tante situazioni offensive è l’ideale»

Retegui durante la conferenza stampa

(Foto di Maraviglia) Sul calcio di Gasperini: «Arrivare a Bergamo è stato un sogno, ringrazio tutti coloro che l’hanno reso possibile e i miei compagni per l’aiuto nell’inserimento in squadra, come il mister e lo staff che mi supportano ogni giorno per imparare come giocare nell’Atalanta - ha detto il calciatore -. Sapevo di arrivare in una squadra che gioca in modo diverso e sono contentissimo, per un attaccante avere tante situazioni offensive è l’ideale. Ho molta voglia di continuare così, di imparare e migliorare ancora».

Yung Boys-Atalanta, i nerazzurri convocati

Dopo il rientro dall’infortunio contro il Parma, è rimasto a casa Giorgio Scalvini, probabilmente anche per via del campo sintetico su cui sarà impegnata l’Atalanta a Berna. Non mancano le buone notizie: in difesa recuperano in tre, Djimsiti, Kolasinac e Godfrey.

Tra i 22 convocati di Gian Piero Gasperini figurano quindi Bellanova, Djimsiti e Kolasinac che erano in dubbio alla vigilia. Per Bellanova gli esami hanno escluso lesioni e l’ex esterno del Torino potrebbe giocare dal 1’ in Svizzera. Djimsiti e Kolasinac hanno superato gli infortuni e il bosniaco potrebbe partire titolare in difesa accanto a Hien e Kossounou e davanti a Carnesecchi.

Con la probabile presenza di Bellanova a destra, rientra anche l’allarme sulle fasce. Gasp dovrebbe schierare a sinistra Ruggeri, ma restano in preallarme Cuadrado e Palestra. In mediana, squalificato Ederson, scontata la coppia de Roon-Pasalic mentre in attacco probabile via libera al tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman, col centravanti della Nazionale a caccia del primo gol in Champions. In caso di 3-4-1-2 pronto il jolly Brescianini.

Con Ederson è rimasto a casa anche Scalvini per motivi precauzionali: il difensore è tornato in campo a Parma dopo 5 mesi di assenza ma Gasp non vuole rischiare guai sul sintetico di Berna.

Toloi, Lookman e Bellanova durante l’allenamento

(Foto di Afb) Sead Kolasinac e Mario Pasalic

(Foto di Afb) Antonio e Luca Percassi seguono l’allenamento con Tony D’Amico

(Foto di Afb)

Champions League, alle 19,30 parla Gasperini