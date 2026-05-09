Atalanta, D’Amico può lasciare a fine stagione. Giuntoli in pole per sostituirlo

Maggio di novità in casa Atalanta, mentre ci si avvicina al termine di una stagione che lascerà qualche malumore, soprattutto per i risultati raccolti nell’ultimo mese. Secondo quando riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Tony D’Amico - cercato, già in passato, da Milan e Roma - potrebbe essere liberato. E, soprattutto, il principale candidato per sostituirlo sarebbe Cristiano Giuntoli.

La carriera di Giuntoli

Non un nome qualunque, visto che Giuntoli è stato protagonista, dal 2009 al 2015, della storica cavalcata del Carpi dalla Serie D alla Serie A. Prima di passare al Napoli, dove ha costruito la squadra capace di vincere lo Scudetto nella stagione 2022-2023. Quindi il passaggio alla Juventus, dove dopo una sola annata - giudicata negativamente - è arrivata con largo anticipo la risoluzione del contratto. Ora potrebbe approdare all’Atalanta, una piazza che - come lui - ha l’obiettivo di rilanciarsi ad alti livelli.