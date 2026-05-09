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Sport / Bergamo Città Sabato 09 Maggio 2026

Atalanta, D’Amico può lasciare a fine stagione. Giuntoli in pole per sostituirlo

CALCIO. Aria di rivoluzione per il club nerazzurro. L’ex dirigente di Napoli e Juventus sarebbe il favorito per il ruolo di direttore sportivo.

Redazione Web
Redazione Web
Atalanta, D’Amico può lasciare a fine stagione. Giuntoli in pole per sostituirlo
Cristiano Giuntoli ai tempi della Juventus
(Foto di Ansa)

Bergamo

Maggio di novità in casa Atalanta, mentre ci si avvicina al termine di una stagione che lascerà qualche malumore, soprattutto per i risultati raccolti nell’ultimo mese. Secondo quando riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Tony D’Amico - cercato, già in passato, da Milan e Roma - potrebbe essere liberato. E, soprattutto, il principale candidato per sostituirlo sarebbe Cristiano Giuntoli.

La carriera di Giuntoli

Non un nome qualunque, visto che Giuntoli è stato protagonista, dal 2009 al 2015, della storica cavalcata del Carpi dalla Serie D alla Serie A. Prima di passare al Napoli, dove ha costruito la squadra capace di vincere lo Scudetto nella stagione 2022-2023. Quindi il passaggio alla Juventus, dove dopo una sola annata - giudicata negativamente - è arrivata con largo anticipo la risoluzione del contratto. Ora potrebbe approdare all’Atalanta, una piazza che - come lui - ha l’obiettivo di rilanciarsi ad alti livelli.

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In questo contesto, vista l’aria di totale rivoluzione, andrà chiarito il futuro di Raffaele Palladino che in conferenza stampa ha detto: «Io qui sto benissimo, dal mio arrivo ho trovato grande calore. Il mio desiderio è quello di costruire la prossima stagione una squadra forte e ambiziosa».

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