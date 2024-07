Atalanta, ecco le nuove maglie: Acqua Lete main sponsor per tre stagioni - Foto e video

Acqua Lete è il nuovo main sponsor dell’Atalanta e lo sarà per tre anni. Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta e Nicola Arnone, presidente ed amministratore delegato di Sgam, di cui fa parte Acqua Lete, hanno presentato la partnership in una conferenza stampa al Centro Bortolotti di Zingonia nella mattinata di giovedì 25 luglio.

Da sinistra: Antonio Percassi, Nicola Arnone e Luca Percassi con la nuova maglia nerazzurra

(Foto di AFB) «Ci siamo conosciuti qualche anno fa, questa partnership nasce sul presupposto che ci vediamo simili – commenta Luca Percassi –. Ci siamo piaciuti subito. Abbiamo condiviso valori che rappresentano l’Atalanta. Poter avere la famiglia Lete sulla maglia è un motivo di orgoglio e dimostra quanto l’Atalanta sia cresciuta negli anni. È una realtà fantastica».

«Abbiamo condiviso degli obiettivi importanti – afferma Nicola Arnone –. Acqua Lete è interessata non solo al mercato nazionale, ma anche internazionale. Oggi l’Atalanta è una squadra che ha come obiettivo di primeggiare in Italia ed in Champions. Questo ci fa molto piacere e ci unisce».

Il mercato

Luca Percassi ha commentato anche alcuni rumors di mercato: «Per Miranchuk all’Atlanta siamo in uno stato avanzato della trattativa. Per Djimsiti è concreto l’interesse dal Qatar, è una cosa emersa ieri (24 luglio ndr), ma va avanti da un po’ di tempo. Per noi è un giocatore importante. Djimsiti, in maniera educata e rispettosa, è venuto a dirci di questo interesse, ma niente di più. Chiunque dovesse partire va sostituito. Koopmeiners è un giocatore fondamentale e non è nei nostri piani una sua cessione». Poi la presentazione delle maglie, con Antonio Percassi e i calciatori Carnesecchi, Ruggeri, Zappacosta e De Ketelaere.

Le maglie