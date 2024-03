Atalanta in Europa League, martedì le prenotazioni per la trasferta a Liverpool

Si aprono martedì 19 marzo le prenotazioni dei pacchetti viaggio in Inghilterra per assistere alla partita dei quarti di finale di Europa League dell’Atalanta contro il Liverpool in programma il prossimo 11 aprile. Per acquistare il viaggio ci si può recare in agenzia, alla Ovet in via Papa Giovanni, 110 a Bergamo oppure online cliccando qui a partire da martedì 19 marzo.