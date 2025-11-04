Atalanta verso Marsiglia, allenamento a Zingonia. De Zerby: «Con i nerazzurri è un derby»

L’Olympique Marsiglia ha diffuso le indicazioni per i tifosi i 453 bergamaschi che mercoledì saranno a Marsiglia.

I cancelli del settore ospiti apriranno alle 19, mentre il punto di ritrovo per i tifosi nerazzurri sarà allestito in place de la Joliette, che sarà aperto dalle 15. Tutti i tifosi dell’Atalanta dovranno radunarsi obbligatoriamente al meeting point. Alle 17.45 è prevista la partenza in metropolitana in direzione dello stadio, con la scorta della polizia. Ai tifosi che raggiungeranno direttamente il settore ospiti, senza passare dal meeting point , verrà negato l’accesso all’impianto. È fortemente sconsigliato recarsi in centro città e al Porto Vecchio.

L’Orange Velodrome, la «casa» Olympique Marsiglia. Mercoledì 5 novembre l’Atalanta affronterà i francesi in Champions League

(Foto di Afb) Per coloro che raggiungeranno Marsiglia in auto, minibus e in minivan, sarà possibile parcheggiare solamente nei pressi del meeting point. Tutti i bus organizzati, dopo aver portato e fatto scendere i tifosi al meeting point, saranno scortati nei parcheggi dedicati.

L’Atalanta si allena a Zingonia

Mattinata di rifinitura Zingonia per i nerazzurri che si stanno preparando al match contro Olympique Marsiglia di Champions League in programma mercoledì 5 novembre alle 21.

Sul campo anche il presidente Antonio Percassi e l’amministratore delegato Luca.

I nerazzurri attorno a Juric a Zingonia martedì 4 novembre alla vigilia della gara contro Olympique Marsiglia

(Foto di Afb) Antonio e Luca Percassi a Zingonia martedì 4 novembre alla vigilia della gara contro Olympique Marsiglia

(Foto di Afb)

Atalanta a Marsiglia sarà quasi al completo: solo Scalvini e Bakker non parteciperanno alla trasferta francese. Il difensore è fermo per una lesione al bicipite femorale, lunedì ha lavorato individualmente e salterà anche il Sassuolo, per tornare dopo la sosta, l’esterno è fuori da inizio stagione per la rottura del crociato e si rivedrà nel 2026. In bilico l’ex Kolasinac: sta completando il recupero dal crociato rotto, è andato in panchina con il Milan e oggi si deciderà se lasciarlo ancora a Zingonia ad allenarsi o portarlo in Francia. Recuperati de Roon e Maldini, rientrati stabilmente in gruppo: l’olandese ha saltato Udine per la contrattura al flessore rimediata contro il Milan, l’italiano pure per la contrattura all’adduttore in cui è incappato alla vigilia.

Le parole di De Zerby allenatore del Marsiglia

«Giocare contro le italiane è un’emozione diversa. L’Atalanta è molto differente da tutte le altre: per me è una sfida particolare perché sono bresciano e tifoso del Brescia. E’ come un derby, molto sentito. Ma è anche una partita di Champions e bisogna giocarla bene per vincere». Così Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, alla vigilia della quarta giornata della League Phase contro i bergamaschi.

Marseille - Atalanta Roberto de Zerbi (allenatore, Olympique Marseille) Afb «Se andate su Youtube vedete tutto: dal lunedì alla domenica si pensava solo a preparare quella partita quando c’era, io abitavo a 100 metri dallo stadio, è nel mio DNA, ma una società e presidenti importanti ha avuto la fortuna di averli l’Atalanta, a Brescia invece siamo stati molto sfortunati», ha rimarcato il tecnico dei marsigliesi.

«Giochiamo in casa, non a Bergamo, quindi dobbiamo dimostrare il nostro valore col fattore campo a favore. Tre punti finora sono pochi, a Madrid e Lisbona meritavamo di più - continua De Zerbi -. Il Velodrome è sempre stato uno stadio speciale, dal pubblico molto caldo ed esigente. Ci giocai quand’ero al Brighton. Giocare in questo impianto è un privilegio per i giocatori e per me».

La partita coi nerazzurri si annuncia difficile

«Cerchiamo sempre di adattarci al modo di giocare dell’avversario. Attaccare dal basso non vuol dire andare in braccio al portiere. Non ci sono giocatori recuperati, saremo con gli stessi giocatori dell’ultima volta con l’Auxerre - chiude l’allenatore dei francesi -. Non sono contento di avere 8-9 infortunati più Emerson squalificato. Non cado nel tranello dell’Atalanta in crisi, non è vero: col Milan meritava di vincere, ha giocatori e allenatore forti, ha perso solo col PSG e l’Udinese, non è più quell’Atalanta però del maggio 2024 e ha recuperato giocatori chiave di qualità come Ederson e Lookman»