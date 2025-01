Atalanta, infortunio per Kossounou: infortunio al muscolo tendineo

Brutte notizie in casa Atalanta prima della sfida contro la Juventus (si gioca martedì 14 gennaio, alle 20.45 al Gewiss Stadium). Si ferma per infortunio Odilon Kossounou: il difensore ha riportato un problema alla coscia destra. Nel dettaglio un infortunio muscolo tendineo con coinvolgimento diretto all’inserzione prossimale del tendine comune degli adduttori. È questo il report diffuso dall’Atalanta sulle condizioni del difensore ivoriano classe 2001 in prestito dal Bayer Leverkusen. Da valutare i tempi di recupero, anche se Kossounou dovrebbe restare in infermeria per circa 90 giorni, saltando così le gare contro Napoli e Juventus.