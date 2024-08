Atalanta a Lecce, mai così in emergenza: Gasp con Retegui e De Ketelaere

Aumentano le assenze, diminuiscono le scelte per Gian Piero Gasperini. Il forfait di Lookman è solo l’ultimo, anche se il più eclatante, campanello d’allarme per l’Atalanta in vista dell’esordio in campionato, lunedì 19 agosto a Lecce (ore 18,30) contro i salentini . Nella lista dei 23 convocati comunicata domenica 18 c’è Brescianini ma non ancora l’ultimo acquisto Samardzic. Tra gli aggregati i giovani Bernasconi, Cassa, Comi, Manzoni, Palestra, Tornaghi e Vavassori.

Fuori gli infortunati Scalvini, Scamacca, Toloi, Kolasinac, Zaniolo, più Koopmeiners, Touré e Lookman per questioni di mercato, Gasperini a Lecce ha poche carte da giocarsi. Nel probabile 3-4-1-2 Gasp dovrebbe schierare Carnesecchi in porta, Godfrey, Hien e Djimsiti in difesa, de Roon ed Ederson in mediana con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni, Pasalic trequartista alle spalle di Retegui e De Ketelaere in attacco. Il jolly potrebbe essere l’arretramento di de Roon in difesa per Godfrey e l’inserimento di Sulemana in mediana.