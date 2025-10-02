Atalanta, lesioni muscolari per Bellanova e Kossounou: stop di tre settimane

L’esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou , entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell’ Atalanta col Club Brugge , torneranno dopo la sosta.

Fino a tre settimane i tempi di recupero

Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all’8’ del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah.