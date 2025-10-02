Sport / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025
Atalanta, lesioni muscolari per Bellanova e Kossounou: stop di tre settimane
CALCIO. Brutte notizie dall’infermeria nerazzurra dopo la gara di Champions.
Bergamo
L’esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou, entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell’Atalanta col Club Brugge, torneranno dopo la sosta.
Fino a tre settimane i tempi di recupero
Bellanova, sostituito nell’intervallo da Davide Zappacosta, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.
Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all’8’ del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah.
Per entrambi i tempi di recupero potrebbero arrivare fino alle 3 settimane.
