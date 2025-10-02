Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 02 Ottobre 2025

Atalanta, lesioni muscolari per Bellanova e Kossounou: stop di tre settimane

CALCIO. Brutte notizie dall’infermeria nerazzurra dopo la gara di Champions.

Kossounou a terra dopo l’infortunio subito martedì 30 settembre nella gara di Champions contro il Club Brugge
Kossounou a terra dopo l’infortunio subito martedì 30 settembre nella gara di Champions contro il Club Brugge
(Foto di Afb)

Bergamo

L’esterno Raoul Bellanova e il difensore Odilon Kossounou, entrambi infortunati martedì durante la partita di Champions League dell’Atalanta col Club Brugge, torneranno dopo la sosta.

Fino a tre settimane i tempi di recupero

Bellanova, sostituito nell’intervallo da Davide Zappacosta, soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del muscolo adduttore lungo sinistro.

Kossounou, invece, ha un edema muscolare con riscontro di lesione parcellare, cioè incompleta e riguardante solo una parte di tessuto, del muscolo bicipite femorale della coscia destra. Il nazionale ivoriano ha accusato il problema all’8’ del secondo tempo, sostituito da Yunus Musah.

Per entrambi i tempi di recupero potrebbero arrivare fino alle 3 settimane.

Roul Bellanova
Roul Bellanova
(Foto di Afb)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Salute
Malattia
Ferite, Lesioni
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Raoul Bellanova
Odilon Kossounou
Davide Zappacosta
Yunus Musah
Atalanta