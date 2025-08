Atalanta-Monza, i nerazzurri vincono in rimonta: 2-1

In rimonta, l’Atalanta sorride nell’amichevole contro il Monza: a Zingonia finisce 2-1 per i nerazzurri, che nella ripresa ribaltano lo svantaggio iniziale firmato da Birindelli (13’ pt).

A Zingonia la terza amichevole estiva dell’Atalanta. Dopo la sfida a Clusone contro l’Under 23 e la prima in Germania contro l’RB Lipsia, a Zingonia è arrivato il Monza neo retrocesso in Serie B. Assenti, oltre a Lookman e agli infortunati Bakker e Kolasinac, anche Zappacosta per un fastidio all’anca e Kossounou per una fisiologica gestione dei carichi. La partita è trasmessa sul canale YouTube del club, in collaborazione con Bergamo Tv.