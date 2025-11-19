Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 19 Novembre 2025

Atalanta, Palladino: «Voglio una squadra con un dna bergamasco»

CONFERENZA STAMPA. In corso la presentazione del neo allenatore dei nerazzurri.

Raffaele Palladino, il nuovo allenatore dell'Atalanta si presenta alla stampa il 19 novembre al Gewiss Stadium, insieme all'amministratore delegato Luca Percassi
(Foto di Afb)
Raffaele Palladino, il nuovo allenatore dell’Atalanta si presenta alla stampa il 19 novembre al Gewiss Stadium, insieme all’amministratore delegato Luca Percassi
(Foto di Afb)

Bergamo

«Sono felice, possono sembrare frasi banali, ma è ciò che sento. Mi sento di dire che faremo di tutto per dare il massimo per questa società, voglio ringraziare la famiglia Percassi, la famiglia Pagliuca, il direttore D’Amico: sono orgoglioso di rappresentare l’Atalanta». Lo ha dichiarato il nuovo tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino durante la conferenza stampa di presentazione.

La gara contro il Napoli

«Primi dieci giorni? Ovvio che ho cercato di guardare tutto, tutti gli aspetti su cui c’è da lavorare per quanto riguarda le partite, ma a me interessa la prima contro il Napoli: abbiamo tre competizioni a cui teniamo, abbiamo una rosa importante. Voglio una squadra che rispecchi il dna dei bergamaschi: lavoro, intensità, sacrificio. Sfrontata nell’affrontare i Campioni d’Italia».

Guarda qui tutta la conferenza stampa del nuovo tecnico atalantino.

Il saluto a Juric

«Poche chiacchiere e si va ad ottenere i fatti. C’è tanto da lavorare, c’è poco tempo, dobbiamo ottenere il massimo. È stata una settimana particolare, ci sono stati giocatori convocati in nazionale, abbiamo lavorato con pochi calciatori, ma mi è servito tanto per conoscere tutti. Questa settimana abbiamo iniziato a mettere concetti e principi, ho visto grande partecipazione, mi piace spingere la squadra e i ragazzi, recepiscono bene, sono molto soddisfatto».

Il mister nerazzurro Raffaele Palladino e Luca Percassi ddurante la conferenza stampa di presentazione alla New Balance Arena in Bergamo, 19 novembre 2025.
(Foto di Afb)
Il mister nerazzurro Raffaele Palladino e Luca Percassi ddurante la conferenza stampa di presentazione alla New Balance Arena in Bergamo, 19 novembre 2025.
(Foto di Afb)

«Ogni allenatore ha le proprie idee, ci tengo a salutare Ivan Juric perché ho un buonissimo rapporto con lui, abbiamo condiviso lo spogliatoio, lo ringrazio, ho trovato la squadra in buona condizione fisica, è stato fatto un buon lavoro. Dobbiamo giocarcela con tutti, ho visto un gruppo con grande dedizione e con voglia di rivalsa».

Atalanta