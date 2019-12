Atalanta regina agli Oscar del calcio Miglior allenatore e miglior società

Nerazzurri protagonisti al Gran galà organizzato dall'AssoCalciatori nella serata di lunedì 2 dicembre: Ilicic e Zapata nella top 11 della stagione 2018/19. Percassi: «L’allenatore a vita? Firmo subito». Sfuma solo la statuetta per il miglior gol: in corsa c’era anche Gomez, ha vinto Quagliarella.

Lo chiamano red carpet, tappeto rosso, invece la tinta è nerazzurra. Pennellate di gloria, incetta di premi, stelle tra le stelle della notte milanese: il Gran galà del calcio italiano – evento organizzato dall’AssoCalciatori nella serata di lunedì 2 dicembre al Megawatt Court di Milano – è un tripudio atalantino. Josip Ilicic e Duván Zapata inseriti nella top 11 della Serie A 2018/19 (in nomination c’era anche Gomez), Gian Piero Gasperini miglior allenatore, l’Atalanta miglior società; sfuma solo la «statuetta» al miglior gol, dove nel totonomi c’era anche Papu per la rete in Atalanta-Inter dell’11 novembre 2018 (ha vinto Quagliarella, il tacco contro il Napoli il 2 settembre 2018).