Sport / Bergamo Città
Venerdì 08 Agosto 2025
Atalanta, sabato l’amichevole con il Colonia: i convocati. Anche l’Arsenal su Lookman
CALCIO. La squadra di Juric continua il suo percorso di preparazione verso la nuova stagione. In attesa di novità dal mercato.
Bergamo
Atalanta al lavoro nella giornata di venerdì 8 agosto. Allenamento mattutino, prima della partenza per Colonia dove sabato 9 andrà in scena il secondo test internazionale per la squadra di Juric, dopo quello di una settimana fa a Lipsia.
I convocati per Colonia
Ufficiale la lista dei convocati di Ivan Juric. Assente Lookman, oltre agli infortunati Bakker e Bonfanti. Rientra Zappacota.
Portieri: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello.
Difensori: Honest Ahanor, Tommaso Del Lungo, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Marco Brescianini, Marten De Roon, Ederson, Samuel Giovane, Marco Palestra, Mario Pasalic, Lazar Samardzic, Ibrahim Sulemana, Davide Zappacosta.
Attaccanti: Charles De Ketelaere, Sulemana Kamaldeen, Daniel Maldini, Gianluca Scamacca.
Prossimi appuntamenti
All’indomani della sfida con il Colonia, la mattina di domenica 10 agosto l’Atalanta ospiterà i croati dell’Nk Opatija, per garantire il massimo minutaggio possibile ai componenti della rosa. La sfida sarà a porte chiuse, ma sarà trasmessa sul canale YouTube del club in collaborazione con Bergamo Tv.
Mercoledì 13 andrà poi in scena allo stadio un allenamento a porte aperte, occasione per un saluto estivo tra squadra e tifosi. Infine, sabato 16 agosto, invece, il Trofeo Bortolotti: allo stadio di Bergamo il match contro la Juventus, prova generale verso l’inizio del campionato.
Novità dal mercato
Intanto si attendono novità dal mercato, per completare il reparto offensivo: Muniz del Fulham resta il nome caldo. Per quanto riguarda Lookman, aspettando eventuali rilanci dell’Inter, vanno registrate le valutazioni in corso da parte dell’Arsenal, che potrebbe accontentare l’Atalanta con un’offerta da 45 milioni di sterline, circa 52 milioni di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA