Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 08 Agosto 2025

Atalanta, sabato l’amichevole con il Colonia: i convocati. Anche l’Arsenal su Lookman

CALCIO. La squadra di Juric continua il suo percorso di preparazione verso la nuova stagione. In attesa di novità dal mercato.

Redazione Web
Redazione Web
Kamaldeen Sulemana e Giorgio Scalvini durante l’amichevole con il Monza
Kamaldeen Sulemana e Giorgio Scalvini durante l’amichevole con il Monza

Bergamo

Atalanta al lavoro nella giornata di venerdì 8 agosto. Allenamento mattutino, prima della partenza per Colonia dove sabato 9 andrà in scena il secondo test internazionale per la squadra di Juric, dopo quello di una settimana fa a Lipsia.

I convocati per Colonia

Ufficiale la lista dei convocati di Ivan Juric. Assente Lookman, oltre agli infortunati Bakker e Bonfanti. Rientra Zappacota.

Portieri: Marco Carnesecchi, Francesco Rossi, Marco Sportiello.
Difensori: Honest Ahanor, Tommaso Del Lungo, Berat Djimsiti, Benjamin Godfrey, Isak Hien, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini.
Centrocampisti: Raoul Bellanova, Lorenzo Bernasconi, Marco Brescianini, Marten De Roon, Ederson, Samuel Giovane, Marco Palestra, Mario Pasalic, Lazar Samardzic, Ibrahim Sulemana, Davide Zappacosta.
Attaccanti: Charles De Ketelaere, Sulemana Kamaldeen, Daniel Maldini, Gianluca Scamacca.

Prossimi appuntamenti

All’indomani della sfida con il Colonia, la mattina di domenica 10 agosto l’Atalanta ospiterà i croati dell’Nk Opatija, per garantire il massimo minutaggio possibile ai componenti della rosa. La sfida sarà a porte chiuse, ma sarà trasmessa sul canale YouTube del club in collaborazione con Bergamo Tv.

Mercoledì 13 andrà poi in scena allo stadio un allenamento a porte aperte, occasione per un saluto estivo tra squadra e tifosi. Infine, sabato 16 agosto, invece, il Trofeo Bortolotti: allo stadio di Bergamo il match contro la Juventus, prova generale verso l’inizio del campionato.

Novità dal mercato

Intanto si attendono novità dal mercato, per completare il reparto offensivo: Muniz del Fulham resta il nome caldo. Per quanto riguarda Lookman, aspettando eventuali rilanci dell’Inter, vanno registrate le valutazioni in corso da parte dell’Arsenal, che potrebbe accontentare l’Atalanta con un’offerta da 45 milioni di sterline, circa 52 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Colonia
sport
Calcio
Ivan Juric
Ibrahim Sulemana
Lazar Samardzic
Lorenzo Bernasconi
Marco Brescianini
Marco Palestra
Atalanta
Juventus
Bergamo tv
Inter