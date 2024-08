Atalanta, settimana di fuoco fra mercato, sorteggi Champions e sfida all’Inter

Dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Torino, lunedì di riposo per l’Atalanta che tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì 27 agosto in vista della trasferta di venerdì sul campo dei campioni d’Italia dell’Inter (ore 20,45), dove non ci saranno gli infortunati Scamacca, Scalvini, Toloi e Kolasinac, mentre potrebbero recuperare Bakker e Sulemana. Ci sarà invece Bellanova e probabilmente anche gli ultimi acquisti Cuadrado e Rui Patricio.

Giovedì giornata di sorteggi

Sfida con l’Inter che sarà il clou di una settimana caldissima: giovedì a Montecarlo è infatti in programma il sorteggio della fase a campionato della nuova Champions League (con l’Atalanta inserita in seconda fascia), al via con la prima giornata fra il 17, 18 e 19 settembre. Venerdì a mezzanotte si concluderà invece la sessione estiva del mercato.

La prima fase di prelazione per i mini abbonamenti Champions si è chiusa lunedì a quota 11.446 tessere

Gli abbonamenti