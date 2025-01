Atalanta, tifosi austriaci in piazzale Alpini: cori e coreografie, poi lo stadio - Foto e video

Sono circa 1.300 i tifosi dello Sturm Graz a Bergamo, contro i 750 del precedente del 9 novembre 2023. Il settore ospiti è sostanzialmente sold out, un po’ come nella scorsa stagione, con la differenza che allora la capienza era ridotta a causa dei lavori in corso al Gewiss Stadium . Il grosso dei supporter austriaci è arrivato direttamente in giornata in auto e in pullman, ma qualcuno è arrivato lunedì sera con il volo Ryanair da Vienna (la capitale dista un paio d’ore d’auto da Graz): la scorsa volta filò tutto liscio, giusto con qualche coro colorito per le vie della città.