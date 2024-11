Atalanta, a Zingonia la festa dei tifosi - Il racconto fotografico e i video

L’Atalanta domina e vince (0-3) sul campo del Napoli capolista, il quinto successo consecutivo in campionato lancia la squadra di Gasperini al secondo posto della classifica . Difficile contenere gli entusiasmi: i tifosi nerazzurri si sono ritrovati a Zingonia per accogliere la squadra di ritorno da Napoli, domenica pomeriggio 3 novembre.

Festa a Zingonia

(Foto di Cesni)

Già alle 17, con Lookman e compagni ancora in viaggio, sono stati oltre 500 i tifosi in attesa fuori dal centro sportivo dell’Atalanta. I tifosi hanno aspettato la squadra che è atterrata a Orio al Serio intorno alle 18: verso le 18.30 il pullman ha raggiunto Zingonia e pochi metri prima del cancello del centro sportivo la squadra e tutto lo staff sono scesi a piedi per salutare i supporter.