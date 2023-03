Athletic Brighela, multa quasi azzerata e squalifica ridotta. «Un successo, l’impegno contro l’indifferenza continua»

Multa (quasi) azzerata per la società e squalifica ridotta per il capitano dell’Athletic Brighela, la squadra della Terza categoria bergamasca sanzionata per aver esposto in campo prima della partita con il River Negrone a Scanzorosciate uno striscione dedicato alla tragedia di Cutro con la scritta «Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare» . Ad annunciarlo nella mattinata di domenica 19 marzo è stata la stessa società, in un comunicato sui social .