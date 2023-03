Calcio provinciale, Athletic Brighela stangato per lo striscione umanitario

Era stata pensata con i più nobili intenti, ha finito per ripercuotersi contro i suoi promotori in maniera piuttosto rumorosa. Il Giudice sportivo della Delegazione di Bergamo è intervenuto con mano pesante sull’iniziativa dell’Athletic Brighela, società della Terza categoria bergamasca che domenica scorsa – in occasione della gara giocata sul campo del River Negrone (girone B) – ha esibito nel prepartita uno striscione dedicato alla tragedia di Cutro.