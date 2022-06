Auguri a Giacomo Agostini: «Salgo ancora sulle piante a prendere le ciliegie»

Ogni anno si concede quattromila chilometri in moto, più una miriade di voli e viaggi in auto che da maggio fino a settembre lo portano ogni settimana giro per l’Europa. Eppure settimana prossima, esattamente giovedì 16 giugno, Giacomo Agostini – con Felice Gimondi e Giacinto Facchetti, nati nel 1942 come lui, uno dei magnifici tre miti dello sport bergamasco di tutti i tempi – taglia il traguardo degli 80 anni.