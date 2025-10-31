Bergamo sempre presente alla maratona di New York

New York, ci siamo. Mancano poche ore al via della cinquantaquattresima edizione della maratona più iconica del pianeta, a cui da tradizione consolidata prenderà parte una comitiva di atleti targati Bg. Quanto folta è impossibile stabilirlo prima del via di domenica, ma l’impressione è che tra il minimo storico dall’inizio del millennio (i 27 partecipanti del 2022) ai 57 della scorsa edizione, la verità possa stare più o meno nel mezzo. Sul piano prettamente agonistico, si può dire con certezza, nessuno farà meglio di Sara Dossena (sesta nel 2017) e Migidio Bourifa (tredicesimo nel 2009), ma ciò non significa che l’attesa non si tagli a fette, anzi.

Welfare aziendale

Da un garage di Albino la Fae è già arrivata nello spazio (vedi un mercato in espansione nel settore tecnologico, con annessa quotazione in borsa) e ora si accinge a mettere piede nella grande Mela. Capiterà al culmine di un progetto iniziato quasi per scherzo un anno fa e che, dopo aver portato una quarantina di dipendenti a correre la mezza di Brescia, avrà nella trasferta a stelle e strisce il suo apice: «Il podismo nel nostro caso è nato dal basso creando un circolo virtuoso - spiega Francesco Rota, 41 anni, che dell’azienda è responsabile di comunicazione-marketing (nonché pioniere dell’iniziativa We Run Fae) -. Siamo partiti da serate di formazione per allungare progressivamente le distanza, legandoci anche a iniziative benefiche». Con lui gareggeranno anche l’amministratore delegato Gianmarco Lanza (figlio di Francesco, fondatore dell’azienda), Marco Ferrari, Chiara Capiluppi e Vittorio Ravazzini.

Francesco Rota, pioniere dell’iniziativa We Run Fae

Rosa fashion

Per una trasferta del genere, il budget individuale sfiora i 3mila euro, inclusivo di pettorale (a meno che non si vinca alla lotteria), viaggi e pernottamento. «Yes, we can» è anche lo slogan della famiglia Cassera di Cene, in partenza per Central Park. La figlia Alice ha scelto di festeggiare così i suoi trent’anni. Mamma Paola della Nycm fu finisher già nel 2011, e domenica mattina, alle 9 in punto, saranno insieme sul ponte di Verrazzano: «Il mio obiettivo è riuscire a chiuderla, possibilmente correndola tutta - dice la più piccola della famiglia, nella vita di tutti i giorni biologa nutrizionista -. L’alimentazione ideale pre-gara? Molto soggettivo, ma per tutti vale il principio di sapersi idratare». I rispettivi consorti saranno sul percorso a incitarle, per coronare un percorso partito da lontano: «Il mio è iniziato 14 mesi fa, e la svolta è coincisa con l’aiuto della mia coach Roberta Colombi che prepara runner sul confine con Brescia - aggiunge Alice -. Shopping da Tiffany o in altri negozi? Vedremo dopo la gara, il tempo non mancherà».

Alice e Paola Cassera, figlia e mamma, correranno insieme a New York

Prime volte

La stragrande maggioranza del gruppo partirà per gli States il 31 ottobre, e tornerà 7 o 8 giorni dopo. Qualcuno ha scelto la Grande Mela per sperimentare per la prima volta l’ebbrezza di una sfida lunga 42 km e 195, come il nipote d’arte, in ambito lavorativo, Bruno Moretti: «La corsa per me è benessere psico-fisico, disciplina e sfida con me stesso - dice lui (nonno Carlo è stato il fondatore dell’azienda San Carlo di Spinone) -. Obiettivi cronometrici? Non mi espongo per scaramanzia. Più il grande giorno si avvicina e più l’adrenalina cresce: spero sia vero come dicono che dal trentesimo km in poi, la spinta del tifo fa la differenza».

Bruno Moretti sarà per la prima volta al via dell’iconica maratona

Italia e varie