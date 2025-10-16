Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua - Foto

Emergono sempre maggiori dettagli sulla serata di festa dei 118 anni di Atalanta. Dalle 18,30 di venerdì 17 ottobre, tra piazzale Goisis e le aree coperte della Curva Sud Morosini della New Balance Arena, il popolo atalantino potrà assaporare ancor più da vicino personaggi, cimeli e memorie del passato nerazzurro. Ad aprire il programma di «Una Statua per Bergamo Campione», come specificato dalle locandine fatte circolare dai principali gruppi del tifo organizzato bergamasco, sarà la mostra «Come una Seconda Pelle»: oltre a una collezione di maglie storiche, la pancia della Sud brillerà anche per il trofeo originale dell’Europa League 2023/24, in prestito dalla bacheca di Zingonia e a portata di foto per chiunque per una sera. All’esterno, dalle 19 è annunciata l’apertura di una zona ristorazione: potranno essere consumati salumi, panini, salamelle, patatine fritte e bevande varie, in attesa degli altri piatti forti di serata.