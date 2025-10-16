Sport / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025
Bergamo, venerdì sera grande festa per la «coppa in marmo». Già posizionata la statua - Foto
L’EVENTO. Una festa di tutta Bergamo che seguiremo online. Anche Tutta l’Atalanta sarà all’inaugurazione dell’opera fatta costruire dai tifosi nel piazzale della Curva Sud.
Emergono sempre maggiori dettagli sulla serata di festa dei 118 anni di Atalanta. Dalle 18,30 di venerdì 17 ottobre, tra piazzale Goisis e le aree coperte della Curva Sud Morosini della New Balance Arena, il popolo atalantino potrà assaporare ancor più da vicino personaggi, cimeli e memorie del passato nerazzurro. Ad aprire il programma di «Una Statua per Bergamo Campione», come specificato dalle locandine fatte circolare dai principali gruppi del tifo organizzato bergamasco, sarà la mostra «Come una Seconda Pelle»: oltre a una collezione di maglie storiche, la pancia della Sud brillerà anche per il trofeo originale dell’Europa League 2023/24, in prestito dalla bacheca di Zingonia e a portata di foto per chiunque per una sera. All’esterno, dalle 19 è annunciata l’apertura di una zona ristorazione: potranno essere consumati salumi, panini, salamelle, patatine fritte e bevande varie, in attesa degli altri piatti forti di serata.
Alle 20,30, infatti, è programmato il saluto a giocatori, staff e dirigenti dell’Atalanta del presente come del passato (tra i già annunciati anche Roberto Donadoni), dalla balconata della Morosini.
Alle 21,30 il momento clou, ossia l’inaugurazione dell’opera fatta costruire dalla tifoseria atalantina in memoria della vittoria in Europa League, già posizionata fuori dallo stadio giovedì mattina 16 ottobre: la riproduzione in marmo della coppa vinta a Dublino (2 metri di altezza circa compreso il basamento, peso totale stimato tra le 4 e le 5 tonnellate) renderà piazzale Goisis un’anticamera ancor più ricca di accesso alla casa atalantina. Per concludere in bellezza la celebrazione del 118° compleanno di Atalanta, tra le 22,30 e le 23,30, è prevista l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria organizzata nel corso della serata.
