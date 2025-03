Brignone è la regina: a 34 anni il trionfo in Coppa del mondo

Il meteo avverso

Goggia a mani vuote

Niente da fare, quindi per l’elvetica Lara Gut Behrami, che peraltro aveva bisogno di un miracolo per strappare il trofeo principale alla valdostana, e nemmeno per Sofia Goggia, che nell’ultima gara avrebbe potuto sopravanzare l’amica-rivale per la coppa di libera. Gioisce anche lo svizzero Marco Odermatt, che senza faticare ha vinto a sua volta la coppa di discesa, completando un formidabile en plein: si era già aggiudicato la sua quarta consecutiva coppa generale oltre a quelle di gigante e superG.

2025 indimenticabile per Brignone

Una stagione da record, dominata fino alle battute finali, arrivata a giocarsi il globo di cristallo con un vantaggio tale sulla rivale Gut-Berhami che le bastava il 14/o posto nella discesa di Sun Valley. Dal cancelletto di partenza in questa stagione di coppa, a Soelden, in Austria, Brignone ha subito messo in chiaro le cose: vittoria nello slalom gigante di apertura e poi altri trionfi sulle nevi austriache. Successo a Semmering e ancora l’inedito trionfo in discesa a Sankt Anton, per la vittoria numero 30 in carriera. A Cortina, su quella pista che il prossimo anno sarà palcoscenico olimpico, sale sul podio in discesa (terza) e va a vincere il Super G. Un altro squillo per la valdostana che naturalmente ora guarda proprio ai Giochi di casa da protagonista: al punto che è su di lei che scommettono in tanti per il ruolo di portabandiera, a coronamento di una carriera davvero da cifre irraggiungibili.