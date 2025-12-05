Calcio / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025
Champions League, arriva il Chelsea: Bergamo rafforza le misure anti-alcol
L’ORDINANZA. Sarà in vigore dalle 9 del 9 dicembre in vista dell’impegno nerazzurro: stop alla vendita di alcolici oltre i 5 gradi e di bevande in vetro o lattina in un ampio perimetro cittadino per garantire sicurezza e tutela del patrimonio.
In occasione della partita di Uefa Champions League Atalanta–Chelsea, in programma martedì 9 dicembre alle 21, il Comune di Bergamo – su richiesta della Questura – ha deciso di limitare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in città come già accaduto per i precedenti match. La misura, valida per l’intera giornata dell’incontro, è stata adottata per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica e per tutelare il patrimonio artistico cittadino.
Gli orari e le regole
L’ordinanza stabilisce che, dalle 9 di martedì 9 dicembre fino alle 6 di mercoledì 10 dicembre 2025, sarà vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 5 gradi, così come di bevande in contenitori di vetro, similari o lattine. Il divieto riguarda gli esercizi pubblici che somministrano alimenti e bevande, i circoli privati e le attività di commercio su area pubblica. È prevista una sola eccezione: nei locali di ristorazione sarà consentita la somministrazione di bevande alcoliche esclusivamente se accompagnate dal consumo immediato di cibo e solo all’interno degli spazi autorizzati. Anche le attività alimentari su area privata, i laboratori artigianali del settore e i distributori automatici non potranno vendere bevande con gradazione superiore ai 5 gradi né prodotti in vetro o lattina.
L’area del divieto
L’area interessata dalla limitazione comprende un ampio perimetro urbano delimitato da Circonvallazione Fabriciano, via Tremana fino a viale Giulio Cesare, piazza Pacati, viale Giulio Cesare nel tratto tra via Buttaro e via Tremana, Circonvallazione Plorzano, via delle Valli, Circonvallazione Mugazzone, Circonvallazione Paltriniano, via S. Bernardino fino a Largo Tironi, via Carducci, via Salvo d’Acquisto, via Corpo Italiano di Liberazione, via XXIV Maggio, via Statuto tra via XXIV Maggio e via Santa Lucia, via Santa Lucia, via Rosmini, Largo Adua e tutto il centro storico di Città Alta all’interno delle Mura Venete, comprese via Borgo Canale, San Vigilio, Sudorno e Largo Porta Sant’Alessandro. Il perimetro si completa con via Maironi da Ponte e il tratto di via Ruggeri da Stabello compreso tra quest’ultima e la Circonvallazione Fabriciano.
