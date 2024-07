Campagna abbonamenti Atalanta, da martedì 16 luglio le date

I prossimi appuntamenti

Il luglio atalantino sta iniziando: questa settimana c’è il raduno della squadra, mercoledì a Zingonia, settimana prossima la presentazione della campagna abbonamenti e probabilmente in quella successiva verranno presentate le nuove maglie. Che avranno sempre Joma come fornitore tecnico e il marchio di uno sponsor ancora in via di definizione sul petto.

Mercoledì raduno al via

La preparazione andrà in scena per intero al Centro Bortolotti. Ancora non comunicati i dettagli di mercoledì, giorno del raduno (tra visite mediche e test atletici): si attende anche la lista dei convocati, che comprenderà i nuovi Godfrey e Zaniolo, ma non Djimsiti, Pasalic, Scamacca, De Ketelaere ed Ederson, che si faranno vedere successivamente, dopo venti giorni di vacanza (i primi dovrebbero rivedersi dopo meno di una settimana dal via, l’ultimo, Ederson, a fine mese). Ancora non si sa se ci sarà un saluto della squadra al pubblico prima del via della stagione, che inizierà con la Supercoppa europea del 14 agosto contro il Real Madrid, a Varsavia. Già fissate due amichevoli precampionato, il 27 luglio con l’Az Alkmaar e il 9 agosto con il St. Pauli.