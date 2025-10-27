Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 27 Ottobre 2025

«Ci manca solo un po’ di brillantezza». Juric pronto per il Milan: a Lookman manca solo il gol

CALCIO. «Con Carnesecchi tutto chiarito: sono davvero soddisfatto di quello che sta facendo. A Lookman manca solo il gol». Mister Juric parla il giorno prima di Atalanta-Milan, in programma a Bergamo alle 20.45 di martedì 28 ottobre.

Redazione Web
Redazione Web
Mister Juric durante Cremonese-Atalanta
Mister Juric durante Cremonese-Atalanta

Bergamo

«Vedo una squadra che finora ha creato tanto, ma non è riuscita a concretizzare. Bisogna analizzare la situazione in modo chiaro, considerando anche gli infortuni di queste settimane. A Cremona il primo tempo non mi è piaciuto; mentre nella ripresa siamo stati bravi a costruire parecchio. Ci manca solo un po’ di brillantezza». Mister Juric parte da qui per poi analizzare la prossima partita, a Bergamo contro il Milan in programma martedì 28 ottobre alle 20.45.

«Lookman lo vedo molto dentro la squadra: è sempre disponibile e lavora con grande spirito di sacrificio»

La conferenza è stata l’occasione per parlare dei suoi giocatori e iol tecnico croato è tornato anche sul botta e risposta avvenuto con Marco Carnesecchi al termine dell’ultima gara giocata, in cui il portiere dei bergamaschi aveva invitato i suoi compagni a darsi «una svegliata». «Con Carnesecchi tutto chiarito: sono davvero soddisfatto di quello che sta facendo - ha detto e ha aggiunto -: a Lookman manca solo il gol. Lo vedo molto dentro la squadra: è sempre disponibile e lavora con grande spirito di sacrificio. Su Scamacca bisogna avere pazienza: vorrei farlo partire dall’inizio, ma bisogna andare per gradi e gestire i tempi di rientro con cautela. Kolasinac sta crescendo: sono contento dei suoi progressi ma non è ancora pronto per giocare».

Il mister ha poi parlato del collega Allegri: «L’ho conosciuto bene a Torino, è molto intelligente, quando parla riesce a non far vincere le emozioni. Contro il Pisa ha pareggiato nel recupero e ha parlato di punto guadagnato - ha detto -. Ci rispetta e vuole preparare bene una grande partita, sono convinto che ne faremo una grande anche noi. Ha giocatori di grande qualità, non dobbiamo concedergli molto», rimarca il tecnico nerazzurro.

«Non abbiamo tempo di recupero, anche se siamo pronti ed è meglio giocare subito»

Inevitabile un confronto sulle tante partite giocate: «Il Milan non gioca le coppe, ma non so chi di noi due sia la favorita. Da Hien e Lookman non so quanti dei miei non si sono allenati normalmente tra gli avanti e indietro con la Nazionale - prosegue l’allenatore atalantino -. Scientificamente parlano non è ottimale per un atleta. Non abbiamo tempo di recupero, anche se siamo pronti ed è meglio giocare subito».

Il ruolo di De Roon

Sulle scelte di formazione, Juric è netto: «De Roon da martedì non gioca in difesa, allo Zini è stata una scelta perché contro il 5-3-2 doveva uscire su una mezzala, cosa che fa comunque sempre. Kossounou è recuperato e gioca lui dietro per andare su Leao: essendo appena rientrato, era in preallarme e ho voluto risparmiarlo sabato sera».

