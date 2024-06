Corsa delle uova di Gandino, per la prima volta donne in gara

Per Gandino è una tradizione con la «T» maiuscola che, nonostante abba quasi cent’anni, non smette mai di rinnovarsi ogni anno. La novità dell’edizione 2024 della Corsa delle uova sarà la partecipazione di due donne, in entrambi i ruoli storici di corridore e raccoglitore.

Le atlete

«Sono soddisfazioni - aggiunge Luisa - soprattutto per una gandinese come me che ha sempre seguito la corsa. Io sono cresciuta a Gandino e lì lavoro, come impiegata in un’azienda locale». La manifestazione è divenuta una classica senza tempo nel calendario estivo della Valle Seriana, ma era nata come una gioco tra ragazzi. La prima edizione fu disputata nel 1931 e nacque da una scommessa tra Renzo Archetti e Giovanni Bonazzi. Il primo si impegnò nella corsa di andata e ritorno verso l’antico passaggio a livello di Fiorano (meno di 12 chilometri). Bonazzi doveva nel contempo raccogliere una per una cento uova, poste a un metro l’una dall’altra fra la piazza del municipio gandinese e la chiesa di Santa Croce. Quella prima sfida fu vinta dal corridore Archetti e di fatti la statistica è a favore di chi corre, anche se negli ultimi anni i pronostici sono stati spesso invertiti.