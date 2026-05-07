Da Giacomo Agostini a Gianpaolo Bellini: dal 17 maggio Time Out Sport Festival

Le testimonianze di campioni dello sport, momenti di riflessione sui valori e sulla sicurezza degli atleti, ma anche il coraggio di affrontare temi delicati come gli abusi nei settori giovanili. È questo il cuore della terza edizione di Time Out Sport Festival, in programma dal 17 maggio al 7 giugno 2026 tra Bergamo, l’Isola Bergamasca e la Valle San Martino.

Lo slogan scelto per quest’anno è «Mettiamoci in gioco», un invito a vivere lo sport non solo come competizione e divertimento, ma anche come occasione di crescita civile, inclusione e tutela dei diritti.

Promosso da HServizi e Unica Sport, con il patrocinio di Ansmes, Università degli Studi di Bergamo, Cus Bergamo e Fijlkam Karate, il festival coinvolgerà numerosi protagonisti del panorama sportivo italiano e internazionale.

Tra gli ospiti più attesi ci saranno il campione olimpico Alberto Cova, il «Falco» Paolo Savoldelli, il pluricampione del motociclismo Giacomo Agostini, l’ex bandiera dell’Atalanta Gianpaolo Bellini, il pilota di Formula 1 Ivan Capelli e l’ex calciatore inglese Paul Stewart, oggi impegnato nella tutela dei minori nello sport dopo aver denunciato pubblicamente gli abusi subiti da giovane atleta.

Paolo Savoldelli Giacomo Agostini Gianpaolo Bellini

Un incontro con «Sport sicuro»

Proprio il tema degli abusi nello sport sarà al centro dell’incontro «Sport sicuro - Proteggere chi gioca, educare chi accompagna», in programma venerdì 29 maggio, con la partecipazione di Stewart e di Vincenzo Fuoco, tecnico Figc e autore della testimonianza raccontata nel docufilm Cattivi Maestri. Un argomento di forte attualità: secondo una ricerca commissionata da Change The Game e Nielsen nel 2023, quattro atleti su dieci in Italia hanno subito forme di abuso prima dei 18 anni.

«Vogliamo avere il coraggio di affrontare temi reali e spesso scomodi – ha spiegato Marco Donadoni, presidente di HServizi – dagli abusi alla sicurezza dei ciclisti sulle strade, fino all’abbandono precoce dello sport da parte delle ragazze adolescenti. Allo stesso tempo vogliamo riportare lo sport alla sua dimensione più autentica: il gioco, la solidarietà e la condivisione».

I protagonisti del Time Out Sport Festival

Le manifestazioni sportive

Accanto agli incontri con i testimonial, il festival ospiterà anche numerose competizioni sportive: dalle Olimpiadi dell’Isola per le scuole secondarie alla podistica «Di corsa con Gian Maria», oltre a tornei di calcio, tennis, minivolley e nuoto. In programma anche lo spettacolo teatrale «Invincibili - Sport, lealtà e coraggio» della compagnia La Pulce.Tutti gli appuntamenti con gli ospiti saranno gratuiti, con prenotazione tramite Eventbrite dall’8 maggio.

Il calendario

Domenica 17 maggio – Sotto il Monte Giovanni XXIIIù

«Di corsa con Gian Maria»

Manifestazione podistica solidale dedicata alla memoria di Gian Maria Mazzola. Previsti quattro percorsi da 5 a 19 chilometri aperti a famiglie e podisti esperti. Il ricavato sosterrà i progetti della Fondazione Gian Maria Mazzola.

Domenica 17 maggio – Brembate di Sopra

Torneo Volley S3

Giornata dedicata al volley giovanile con i piccoli atleti protagonisti tra sport, gioco di squadra e inclusione, in collaborazione con Lemen Volley.

Lunedì 18 maggio – Bergamo

«Lo sport di endurance nell’era delle macchine»

Incontro con Daniela Andreini e Gabriele Ferretti sul rapporto tra resistenza fisica, mente e nuove tecnologie nello sport.

Martedì 19 maggio – Seriate

Alberto Cova: “Cova, Cova, Covaaa!”

Il campione olimpico dei 10 mila metri Alberto Cova si racconta in un dialogo con il giornalista Paolo Marabini, tra successi e valori dello sport.

Mercoledì 20 maggio – Dalmine

«Giocare d’anticipo»

Panel dedicato a sport, prevenzione e benessere femminile con medici, psicologi e atlete di Atalanta e Volley Bergamo.

Giovedì 21 maggio – Almenno San Bartolomeo

Paolo Savoldelli: «Senza freni»

L’ex vincitore del Giro d’Italia parlerà di ciclismo, sicurezza stradale e futuro delle due ruote. In dialogo con il giornalista Ildo Serantoni.

Sabato 23 maggio – Bottanuco

Olimpiadi dell’Isola

Oltre 1.100 studenti delle scuole primarie coinvolti in una giornata di sport inclusivo e gioco di squadra.

Domenica 24 maggio – Brembate di Sopra

Gara Nuoto Propaganda Bergamo

Manifestazione dedicata ai giovani nuotatori del settore pre-agonistico, tra competizione e crescita sportiva.

Martedì 26 maggio – Chignolo d’Isola

«Invincibili»

Spettacolo teatrale della compagnia La Pulce dedicato alle storie di atleti che hanno trasformato lo sport in riscatto e coraggio.

Mercoledì 27 maggio – Cisano Bergamasco

Giacomo Agostini: «Storia e valori del motociclismo»

Il pilota più vincente di sempre ripercorrerà la sua carriera e l’evoluzione del motociclismo. In dialogo con Paolo Ianieri.

Giovedì 28 maggio – Cisano Bergamasco

Ivan Capelli: «Esperienza e visione della Formula 1»

L’ex pilota Ferrari e commentatore tv racconterà il mondo della Formula 1 tra tecnica e aneddoti.In dialogo con la giornalista Giulia Toninelli.

Giovedì 28 maggio – Carvico

Gianpaolo Bellini: «Passione, identità e responsabilità»

L’ex capitano dell’Atalanta parlerà di appartenenza, fedeltà alla maglia e valori sportivi. In dialogo con Stefano Serpellini.

Venerdì 29 maggio – Bergamo

«Sport sicuro» con Paul Stewart e Vincenzo Fuoco

Convegno dedicato alla tutela dei minori e alla prevenzione degli abusi nello sport giovanile.

29-31 maggio – Brembate

HServizi Cup

Torneo regionale di calcio giovanile maschile e femminile dedicato alle categorie giovanili.

Domenica 31 maggio – Brembate di Sopra

Qualificazioni regionali Juniores Karate

I migliori talenti lombardi del karate si sfidano per l’accesso ai Campionati italiani.