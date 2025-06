Profondo cordoglio a Dalmine (e non solo) per la scomparsa di Peppino Rosti, 92 anni, venuto a mancare lunedì 16 giugno. La sua lunga esistenza è stata contrassegnata da un’attività imprenditoriale di alto spessore. Fin da giovane aveva collaborato con il padre nel negozio di calzature in via Mazzini. Dopodiché Peppino aveva ampliato la vendita con l’abbigliamento sportivo: tra i clienti sodalizi di Serie A compresa l’Atalanta. Per le aziende storiche presenti da più di 50 anni sul territorio quella di Peppino era stata premiata dall’amministrazione comunale.