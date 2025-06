Domenica 6 luglio, Giro d’Italia Woman al via da Bergamo: i provvedimenti viabilistici

Parte da Bergamo domenica 6 luglio il 36° Giro d’Italia Woman 2025. La prima tappa della corsa ciclistica internazionale a tappe consisterà in una gara a cronometro, con partenza dal nuovo polo ChorusLife alle ore 11.35 del primo concorrente e arrivo in piazza Matteotti – via XX Settembre alle ore 14.30 dell’ultimo concorrente.

Il percorso

Via Bianzana - via Corridoni sino al confine - rientro in via Corridoni - via Legrenzi - viale G. Cesare - via Quintino Basso - via Pescaria - via Crescenzi - via Lazzaretto - viale G. Cesare - piazzale Oberdan - via C. Battisti - via San Giovanni - via Verdi - largo Belotti - piazza Matteotti sino a Palazzo Frizzoni.

Nei prossimi giorni, lungo il percorso, verranno posizionati cartelli informativi riguardanti le limitazioni del traffico relative alla Gara e le principali modifiche viabilistiche.

La gestione della sicurezza stradale, oltre che dal personale della Polizia Stradale, sarà garantita dal personale della polizia locale che sarà dislocato lungo tutto il percorso.

Per consentire lo svolgimento della gara saranno chiuse al traffico le vie e le piazze interessate del percorso domenica 6 luglio dalle ore 7 alle ore 15.30 con transito riservato alle sole atlete e alle auto di supporto tecnico delle squadre al seguito e, contemporaneamente, verranno temporaneamente spente le telecamere di rilevazione degli accessi ai varchi di largo Belotti, piazza Matteotti e via XX Settembre.

Cambia la viabilità cittadina

Sgombero del percorso: a partire dalle ore 7 di domenica 6 luglio, il percorso interessato dovrà essere completamente libero da veicoli. A tal fine, i divieti di sosta saranno attivi dalle ore 23 di sabato 5 luglio lungo tutte le vie coinvolte, per permettere alla polizia locale di procedere con la completa liberazione delle aree.

Divieto di transito: entrerà in vigore alle ore 7.00 di domenica 6 luglio. Tuttavia, fino alle ore 9.00/9.30, verranno predisposti alcuni punti di uscita riservati ai residenti, con la presenza di personale della Polizia Locale incaricato di regolare e indirizzare il traffico.

Il percorso del Giro d'Italia Woman I quartieri di Monterosso e Redona saranno quelli maggiormente coinvolti dai provvedimenti di chiusura.

Per i residenti di Monterosso, sarà possibile raggiungere la circonvallazione Plorzano attraverso le vie Pacinotti, Valle, Goisis e Legnano, con accesso da via Buttaro in senso opposto alla normale direzione di marcia, grazie alla presenza di agenti della Polizia Locale che garantiranno il controllo degli accessi.

A Redona, verrà invertito il senso di marcia in via Marzanica, dal civico 61 fino a via Gusmini. Anche i residenti potranno raggiungere la circonvallazione Plorzano tramite via Legnano, per l’ingresso e l’uscita.

Su via Galimberti, nel tratto compreso tra la circonvallazione Plorzano e la nuova via Ressi, verrà istituito il doppio senso di circolazione, per garantire la mobilità dei residenti del nuovo complesso abitativo di Redona.

Sarà invertito il senso di marcia in via Fossoli e via Celestini, per permettere ai residenti delle vie De Gasperi, Pinetti, Conca Fiorita, Ghirardelli e di parte del quartiere Finardi di uscire su via Borgo Santa Caterina.

Su via San Tomaso e via Sant’Orsola, verrà attivato il senso unico alternato a vista, al fine di mantenere l’accessibilità per i residenti.