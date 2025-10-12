È ufficiale: Bergamo è Capitale europea dello sport 2027

È giunta nella serata di domenica 12 ottobre la comunicazione di Aces, Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport, che ufficializza il riconoscimento di Bergamo Capitale Europea dello Sport 2027.

Così com’è scritto nella lettera, la nostra città ha raggiunto questo prestigioso obiettivo dando «un esempio lodevole di promozione dello sport per tutti, come mezzo per migliorare la salute, favorire l’integrazione sociale, facilitare l’istruzione e promuovere il rispetto, tutti elementi in linea con gli obiettivi fondamentali di Aces»

Bergamo, si legge ancora «ha inoltre dimostrato una politica sportiva esemplare, vantando impianti sportivi di pregio, programmi ben strutturati e una vasta gamma di attività».

«Questo riconoscimento è un simbolo di una comunità viva, coesa e capace di fare squadra» «È con profonda gioia e orgoglio che accogliamo la notizia della nomina di Bergamo a Capitale Europea dello Sport 2027. Si tratta di un riconoscimento straordinario che premia il lavoro dell’assessora Marcella Messina, degli uffici, insieme alle istituzioni, alle società sportive e di tutte le realtà associative che, con passione e determinazione, hanno raccolto fin dal primo momento l’appello dell’Amministrazione a credere in questo ambizioso obiettivo». Questo risultato «non è soltanto un titolo, ma il simbolo di una comunità viva, coesa e capace di fare squadra. Bergamo 2027 sarà un anno di festa, di impegno e di orgoglio condiviso» ha dichiarato la sindaca Elena Carnevali

“Questa nomina è il frutto di un percorso condiviso che ha messo al centro i valori dello sport: partecipazione, inclusione, salute, rispetto e crescita collettiva. Bergamo, con il suo territorio e le sue persone, ha dimostrato ancora una volta di saper guardare avanti, trasformando la dedizione quotidiana in energia positiva e in visione di futuro.