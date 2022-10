Ecco il Giro d’Italia 2023: partenza dall’Abruzzo e arrivo a Roma. A Bergamo il 21 maggio - Il percorso

Il 106° Giro d’Italia, in programma dal 6 al 28 maggio 2023, passerà in terra bergamasca domenica 21 maggio con la quindicesima tappa. Ecco i passaggi principali. Dopo la partenza da Seregno, la gara entrerà nella nostra provincia e affronterà il valico di Valcava . Primo passaggio in città (non sull’arrivo) per scalare i tornanti di Selvino, poi discesa su Bracca e Sedrina per rientrare in Bergamo attraverso il traguardo (strappo della Boccola) . Si affronterà quindi la Roncola dal versante di Barlino per ridiscendere su Bergamo fino all’arrivo in città. È l’ottavo arrivo a Bergamo per la corsa rosa, l’ultimo nel 2017 con la vittoria di Bob Jungles. Qui sotto, la mappa del percorso.