Ecco il Volley Bergamo 1991: «Più forti delle difficoltà»

«Da piccola andavo a veder giocare Maurizia Cacciatori e sognavo di diventare brava come lei. Poi sono stata giocatrice, seppure non a quei livelli, e anche allenatrice di ragazzine delle elementari e delle medie. La pallavolo, insomma, l’ho sempre avuta nel sangue. Così, quando Andrea Veneziani mi ha proposto di assumere la presidenza della nuova società, ho accettato di buon grado. Sono pronta, orgogliosa di guidare il Volley Bergamo 1991 in questa nuova avventura. Cercherò di mettere nel mio impegno tutti gli ingredienti necessari: amore per lo sport, senso di responsabilità verso le giovani leve, entusiasmo, magari anche un pizzico di sana follia. È una sfida al centro della quale pongo la voglia di mantenere a Bergamo una squadra di Serie A1 che possa fungere da punto di riferimento per i bambini e le bambine desiderosi di dedicarsi alla pratica di questa disciplina». Chiara Rusconi, collegata in videoconferenza con la Sala Galmozzi, si presenta così nelle nuove vesti di presidente del Volley Bergamo 1991, la società nata ex novo grazie al lavoro di Stefano Rovetta, Paolo Bolis e Andrea Veneziani, sostenuto dalle istituzioni cittadine, civili e sportive, e dagli oltre 20 soci che hanno dato vita alla nuova realtà.

La giovane Chiara non è una new entry, un fiore che sboccia all’improvviso: oltre al suo passato di giocatrice (ha militato nell’Excelsior), ne fa fede la vicinanza dell’azienda di famiglia al Volley Bergamo: il marchio Habilita è infatti presente da diverse stagioni sulle maglie delle giocatrici. Oltre 20 soci a sostegno del progetto Il grande lavoro di tessitura è confermato da Stefano Rovetta, avvocato con avviato studio in città nonché consigliere comunale, uno dei due vicepresidenti, il quale parla di percorso con molti ostacoli, anche di natura burocratica. «Ma le difficoltà, anziché frenarci, hanno acceso ulteriormente la nostra voglia di andare avanti. È stata una missione - spiega - in cui non abbiamo mai smesso di credere e alla fine l’abbiamo portata a termine, grazie all’intervento delle parti interessate e di chi ha creduto nel progetto. Mi riferisco in modo specifico agli oltre 20 sostenitori che si sono uniti a noi e sono stati la forza propulsiva: sono stati loro a darci la spinta decisiva per arrivare alla costituzione del Volley Bergamo 1991.