Fenomeno Goggia, su Sky un documentario sulla campionessa bergamasca

Venerdì mattina 16 dicembre si è fratturata il secondo e terzo metacarpo della mano sinistra sbattendo contro un cumulo di ghiaccio alla terza porta della discesa di St. Moritz. È andata e tornata da Milano dove ha fatto tappa in sala operatoria per inserire viti e placche, è tornata a St. Moritz dove sabato 17 dicembre - 24 ore dopo - ha vinto la discesa. In due sole parole: Sofia Goggia.