Fubal, lotta serrata per i premi di aprile: in 10 in soli 5 punti

L’Atalanta pareggia con la Roma nel secondo big match nel giro di una settimana dopo quello con la Juventus. Un periodo intenso per i nerazzurri che mercoledì 22 aprile scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Un match importante anche per Fubal: è la penultima gara di aprile e ha quindi un peso nella graduatoria mensile, che si chiuderà lunedì prossimo a Cagliari.

Premiato il podio di marzo

Volete provare a vincere uno dei bellissimi premi in palio? Partecipare è gratuito, basta registrarsi su fubal.ecodibergamo.it. Quando pronosticate la sfida coi biancocelesti, ricordatevi che il concorso tiene conto di eventuali supplementari e rigori. È stato premiato il podio di marzo: Adriano Gabrieli, partecipante di Strozza, va in vetta con una super rimonta e s’aggiudica due biglietti in pitch view per Atalanta-Genoa; Rossano Milani di Fiorano al Serio, secondo - a pari punti con Adriano, ma con meno risultati indovinati -, vince la maglia di Krstovic autografata; Matteo Locatelli di Cenate Sotto è terzo e porta a casa un pallone firmato dalla squadra ritirato dal papà Angelo.

Fubal, la classifica aggiornata

«È stato incredibile, non ci speravo. Vincere due biglietti per stare a fianco alla panchina dell’Atalanta è qualcosa di favoloso - commenta Adriano -. Ho sorpassato all’ultimo indovinando Zappacosta marcatore col Verona, ma non pensavo di aver vinto, me ne sono accorto dal giornale. Ci provavo dallo scorso anno. Nel girone d’andata ho fatto pochi punti perché giocavo troppo da tifoso, per puro divertimento. Poi mi sono detto ‘Vediamo se so giocare’ e finalmente ho ottenuto dei risultati». Felice anche Rossano, primo del mese fino alla gara con l’Hellas e superato all’ultima curva:«Sono soddisfatto, spero di vincere ancora e di arrivare nei primi dieci della classifica generale visto che ora sono dodicesimo - racconta il giovane, che ricorda volentieri una gara in particolare -. Contro l’Inter, gara speciale, grazie ai doppi punti ho fatto un bel balzo in classifica. Anche se sono un tifoso sfegatato, gioco in modo razionale, pronostico in base all’avversario».

«Prima dell’ultima gara ero quarto e speravo nella rimonta. Poi, avendo fatto pochi punti, pensavo mi avessero superato e, invece, per assurdo, ho guadagnato una posizione vincendo il pallone. È stato un amico ad avvisarmi, io mi ero rassegnato - spiega Matteo -. Non pronostico mai la sconfitta: sempre vittoria o pareggio nelle gare particolarmente complicate. In famiglia ci sfidiamo in una lega privata e quando saliamo in auto per andare allo stadio non ci chiediamo più ‘Hai preso l’abbonamento?’, ma ‘Hai inserito il pronostico?’».

Le classifiche

A due gare dal termine, c’è bagarre nella graduatoria mensile: Emiliano Poloni ottiene dieci punti contro la Roma e vola in vetta a quota 21, due di margine su Bruno George. A 18 c’è Luciano Nava che precede sette partecipanti a quota 17. Nella classifica di ritorno, balzo di Fabio Bonaldi che con nove punti passa da terzo a primo, raggiungendo quota 91. Scalzato Roberto Burattin, ex leader, che insegue a 87. La generale si riapre: Maurizio Ranica ottiene solo tre punti, va a 176 e vede il proprio vantaggio assottigliarsi, da +13 a +8 su Luciano Nava che ne conquista otto e raggiunge quota 168.

I pronostici dei partecipanti