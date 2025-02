Gasp: «La Coppa Italia nostro obiettivo, ma il Bologna è una squadra competitiva»

«Mi aspetto una bella partita, il Bologna è un’ottima squadra anche se non ha avuto un buon impatto in Champions. Resta una formazione molto completa e competitiva, in campionato è risalita in classifica». Così Gian Piero Gasperini, alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia a Bergamo che per la sua Atalanta rappresenta un ulteriore assalto al trofeo mancato con la Lazio nel 2019 e con la Juventus nel 2021 e 2024: «Resta un nostro obiettivo. Raggiungere la finale è sempre stato un bel percorso - osserva il tecnico nerazzurro a Sport Mediaset -. Purtroppo non siamo riusciti ad agguantarla nemmeno l’anno scorso, anche se è arrivata l’Europa League a compensarla con gli interessi».