Gasperini: «Con il Celtic per consolidare la classifica. E Retegui può crescere ancora»

Dopo il pareggio con l’Arsenal e la vittoria contro lo Shakhtar, l’Atalanta va a caccia dei tre punti anche nella terza giornata della fase campionato della Champions League. Mercoledì 23 ottobre - fischio d’inizio alle 18,45 - c’è la sfida contro il Celtic al Gewiss Stadium, ne ha parlato Gasperini in conferenza stampa: «Le ultime due vittorie in campionato, con Genoa e Venezia, hanno migliorato la nostra classifica. Ora la Champions, alla terza giornata i punti iniziano ad essere più pesanti e abbiamo la possibilità di consolidarci».

Poi sulla partita: «Spero in una bella serata di calcio, piacevole. C’è sempre la componente agonistica, ma si affrontano due squadre abituate a giocare in modo aperto, due squadre che cercano di fare gol. Il Celtic da anni domina in Scozia, gioca sempre per vincere. Ha giocatori veloci e dovremo fare un’ottima gara per conquistare i tre punti».

Sulla Champions: «Bisogna sempre stare attenti, se sbagli la partita ci sono sempre dei rischi contro queste squadre, che soprattutto in attacco hanno valori importanti. L’Atalanta non commetterà mai l’errore di sottovalutare certe squadre, il Celtic ha attaccanti molto rapidi e pericolosi, servirà la giusta attenzione».

Quindi l’emergenza in difesa: «Nell’allenamento di oggi (22 ottobre) capiremo meglio le condizioni di Hien e Kolasinac, che determineranno le scelte di formazione viste le assenze di Kossounou, Scalvini e Toloi». Su Retegui, capocannoniere del campionato: «E può crescere ancora tanto».

Gasperini - ai microfoni di Sky Sport - aggiunge: «Il passaggio a vuoto con il Como ci ha un po’ attardati, abbiamo giocato anche tante partite in trasferta, ma il cammino è in linea con la crescita della squadra. Giocano ogni tre giorni possono esserci momenti in cui la squadra non rende sempre allo stesso modo, i margini d’errore sono molto ridotti».

L’Atalanta come squadra italiana dal gioco più europeo? Risponde Gasperini: «Nelle coppe abbiamo dato sempre un bel contributo, l’anno scorso è stato eccezionale per la vittoria dell’Europa League, ma anche negli anni precedenti in Champions avevamo centrato i nostri obiettivi. Ora vogliamo andare avanti e superare il turno».

Le parole di Pasalic

Mario Pasalic in conferenza stampa In conferenza stampa ha parlato anche Mario Pasalic, reduce dal cinquantesimo gol in Serie A segnato domenica 27 ottobre a Venezia, che lo ha reso il croato con più reti nel campionato italiano: «Al mio arrivo in Italia non mi sarei mai aspettato certi numeri. È un bel traguardo, anche perché in classifica sono quasi tutti attaccanti. Io negli anni ho giocato un po’ ovunque, mi adatto alle richieste del mister, cerco di fare il massimo per aiutare la squadra».