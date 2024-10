Atalanta, allenamento a Zingonia verso il Celtic: c’è Hien, convocato Kolasinac - Foto e video

Sul campo di Zingonia c’è Isak Hien : lo svedese era tra i giocatori da valutare per la sfida agli scozzesi, essendo stato sostituito nella partita di domenica 20 ottobre contro il Venezia, in quanto febbricitante. Il difensore svedese è da considerarsi recuperato, al contrario di Sead Kolasinac, assente dalla seduta di allenamento.

I convocati

Sorpresa tra i convocati di Gasperini: c’è anche Sead Kolasinac. Non ha partecipato all’allenamento di martedì 22 ottobre, ma resta in ritiro con la squadra e farà di tutto per essere almeno in panchina.