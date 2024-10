Rodgers: «Dovremo reggere la pressione dell’Atalanta»

«Attenzione all’Atalanta»

«Lookman lo conosco da quando era giovanissimo, l’avevo cercato anche alla mia prima esperienza al Celtic ma poi il Charlton lo vendette all’Everton per 11 milioni di sterline. L’ avrei sempre voluto con me in carriera» commenta Rodgers parlando del suo ex giocatore dei tempi del Leicester: «Segnava già gol bellissimi, è un professionista esemplare e un bravissimo ragazzo che a fine allenamento si fermava a tirare con entrambe i piedi. La tripletta in finale di Europa League non è venuta per caso», rimarca l’allenatore.