Gasperini a un passo dalla Roma. E Sarri aspetta l’Atalanta

Caffè con Maurizio Sarri, aperitivo con Francesco Farioli, pranzo con Raffaele Palladino, merenda con Stefano Pioli. E poi, all’ora di cena, ecco di nuovo Sarri. La folle prima giornata dell’ era post Gasperini dell’Atalanta si intreccia con il toto allenatori scatenato dai mal di pancia del tecnico campione d’Italia, Antonio Conte. Pronto a lasciare Napoli, anzi no, però forse. Per andare alla Juve, avviando un effetto domino che coinvolgerebbe la metà superiore della classifica di Serie A con le sole eccezioni di Inter (Simone Inzaghi per ora pensa alla Champions, per l’Arabia si vedrà), Bologna (Vincenzo Italiano ha rinnovato proprio il 28 maggio fino al 2027), Como (Cesc Fabregas non si tocca, pare potrebbe vacillare solo di fronte a una chiamata dell’Inter) e Udinese (Kosta Runjaic non si muove). Il resto è tutto, fuorché noia, in un Risiko delle panchine che coinvolge con un reticolo di intrecci (in ordine di classifica) Napoli, Atalanta, Juventus, Roma, Fiorentina, Lazio, Milan e Torino. E gli allenatori Conte, Gasperini, Tudor, Palladino, Baroni, Motta, Vanoli e Sarri.