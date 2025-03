Gasperini riceve il premio Bearzot. «Il suo insegnamento era l’onestà»

Gian Piero Gasperini ha ricevuto luned’ mattina, al Coni, il Premio Nazionale «Enzo Bearzot», giunto alla sua XIV edizione e organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. «Bearzot era un uomo di grandissimo valore e nell’82 c’è stata un’esplosione in strada di un Paese intero per quella vittoria mondiale - ha detto il tecnico dell’Atalanta -. Era un uomo di grande onestà, una qualità della quale non si può fare a meno in questo mondo e in generale nella vita. È l’insegnamento più grande che ci ha lasciato».

«Il raggiungimento di un traguardo? È superare il proprio limite»

Parlando della sua carriera ha invece aggiunto: «Sognavo di arrivare ai massimi traguardi e sembrava che non arrivassero mai, ma per me raggiungere un traguardo non è solo alzare un trofeo, ma è superare il proprio limite». A Gasperini va un assegno da 5mila euro che devolverà in beneficenza all’asd “Accademia dello sport per la solidarietà” di Bergamo. A consegnare il premio, assegnato a Gasperini dalla giuria presieduta dal presidente federale Gabriele Gravina e coordinata dal caporedattore sport Ansa, Piercarlo Presutti, sono stati il presidente dell’Us Acli, Damiano Lembo e il presidente del Coni, Giovanni Malagò. Alla cerimonia, inoltre, erano presenti anche l’ad di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, e il presidente dell’Aia, Antonio Zappi.