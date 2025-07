Giro d’Italia Women al via da Bergamo: percorso e strade chiuse

Domenica 6 luglio, con la cronometro d’apertura, scatterà da Bergamo il 36esimo Giro d’Italia Women, una delle tre corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale. La prova individuale contro il tempo si svolgerà tra le 11.35, orario di partenza della prima concorrente, e le 14.30, quando è stimato l’arrivo dell’ultima. Da Clusone, poi, la partenza della seconda tappa, lunedì 7 luglio.

Il percorso

A ChorusLife la partenza, per poi svoltare a destra in via Corridoni e proseguire fino a Torre Boldone, Ranica e Alzano Lombardo. Quindi inversione di marcia e rientro verso la città, sempre in via Corridoni, per poi transitare in via Legrenzi, viale Giulio Cesare, via Quintino Basso, via Pescaria, via Crescenzi, via Lazzaretto, di nuovo viale Giulio Cesare, piazzale Oberdan, via Battisti, via San Giovanni, via Verdi, largo Belotti, piazza Matteotti e l’arrivo davanti a Palazzo Frizzoni.

Le modifiche alla viabilità

Le vie e le piazze interessate dal percorso resteranno chiuse dalle 7 alle 15.30, con transito riservato alle sole atlete e alle auto di supporto tecnico delle squadre. Questi i provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:

Dalle 7 di domenica 6 luglio, il percorso dovrà essere completamente libero da veicoli. I divieti di sosta saranno attivi dalle 23 di sabato 5 luglio lungo tutte le vie coinvolte. Il divieto di transito sarà attivo dalle 7, ma fino alle 9/9.30 saranno predisposti punti di uscita riservati ai residenti e regolati dalla polizia locale.

I quartieri più coinvolti

I residenti di Monterosso potranno raggiungere la circonvallazione Plorzano passando per le vie Pacinotti, Valle, Goisis e Legnano, con accesso da via Buttaro in senso opposto alla normale direzione di marcia.

A Redona sarà invertito il senso di via Marzanica, dal civico 61 fino a via Gusmini. Per ingresso e uscita della circonvallazione Plorzano, i residenti potranno utilizzare via Legnano. Su via Galimberti, nel tratto tra la circonvallazione e la nuova via Ressi, verrà istituito un doppio senso di marcia. Stesso provvedimento in via Fossoli e via Celestini, per permettere l’uscita su via Borgo Santa Caterina.

Senso unico alternato, invece, su via San Tomaso e via Sant’Orsola. Si segnala poi che alcune vie laterali lungo il percorso non avranno sbocchi e resteranno chiuse fino al termine dell’evento, previsto per le ore 15.30. La polizia locale cittadina informa che da venerdì 4 a domenica 6 luglio sarà attivo, presso la sala operativa del comando, un numero dedicato: 334.10.76.647.

Le linee di Atb

Subiranno modifiche al percorso le linee 1, C, 3, 5, 6 e 9.

Linea 1 (fino alle 19): le corse dirette in Città Alta giunte in via Papa Giovanni XXIII percorreranno via Tiraboschi, via Broseta, via Nullo, via Garibaldi, viale V. Emanuele II e riprenderanno il regolare percorso. Le corse in partenza da Città Alta giunte in viale V. Emanuele II percorreranno via Garibaldi, via Nullo, via Broseta, via Tiraboschi, via Papa Giovanni XXIII e riprenderanno il regolare percorso.

Linea C (fino alle 15.30): le corse di linea C da cimitero a Porta Nuova ed ospedale e ritorno: percorso regolare. Le corse di linea C da ospedale a via Petrarca e Don Orione giunte in via Tasca percorreranno viale V. Emanuele II, inversione alla rotonda della galleria Conca d’Oro quindi viale V. Emanuele II, via Tasca e riprenderanno il regolare percorso per ospedale dove verrà effettuato il capolinea unico. Viene sospesa la tratta da via Tasca a Don Orione e da Don Orione a via Tasca.

Linea 3 (fino alle 15.30): sospesa.

Linea 5 (fino alle 15.30): le corse in partenza da Osio e Dalmine e dirette a Gavarno e Villa di Serio giunte a Porta Nuova percorreranno via Camozzi, via Frizzoni, via Suardi, via Noli, via Ghislandi, Borgo Palazzo, via Valli, Gorle via dei Bersaglieri e riprenderanno il percorso regolare per Gavarno e per Villa di Serio. Le corse in partenza da Osio e Dalmine e dirette a Ranica giunte a Porta Nuova percorreranno via Camozzi, via Frizzoni, via Suardi, via Noli, via Ghislandi, Borgo Palazzo, via Valli, Gorle via dei Bersaglieri, via Don Mazza, Scanzo via Manzoni, Villa di Serio via Mattei, via Aldo Moro, via Cavalli, Alzano via Piave (dove verrà effettuato il capolinea provvisorio). Le corse in partenza da Gavarno e da Villa di Serio giunte in via dei Bersaglieri percorreranno rondo delle Valli, via Valli, via Borgo Palazzo, via Maj, via Papa Giovanni XXIII, stazione (dove verrà effettuato il capolinea provvisorio).

Linea 6 (fino alle 15.30): le corse dirette a San Colombano giunte in via Bonomelli percorreranno viale Papa Giovanni XXIII (vialetto) e proseguiranno effettuando una corsa di linea 5 da Porta Nuova a Campagnola e da Campagnola a Vialetto. Dal Vialetto ripartiranno per Azzano o Stezzano come programmato in tabella di marcia.