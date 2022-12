Gli auguri dell’icona del basket nazionale Recalcati alle squadre bergamasche

Anche quest’anno in prossimità del Natale l’icona del basket nazionale, Carlo Recalcati, tramite il sito de «L’Eco di Bergamo», ha inviato gli auguri alle squadre bergamasche Mascio e BB14 cogliendo l’occasione per auspicare l’acquisizione dei rispettivi obiettivi al termine della corrente stagione sportiva. I l senior assistant di Gianmarco Pozzecco (coach della Nazionale italiana) inizia elogiando la Mascio per il terzo posto blindato nel girone di andata della serie A2. «Non è così scontato che una squadra pur qualitativamente competitiva riesca a primeggiare in tempi brevi tanto più che i trevigliesi si erano presentati ai nastri di partenza della regular season con un organico largamente rinnovato. Se tanto mi dà tanto a maggior ragione nel “ritorno” il team migliorerà ulteriormente. Una piazza baskettara come Treviglio è ormai matura per aspirare in alto».