Goggia all’assalto della terza Coppa del Mondo di discesa

Tutto in un minuto e mezzo o giù di lì: la stagione della Coppa del Mondo di discesa si decide nell’ultima gara, in programma mercoledì 16 marzo a Courchevel-Meribel, in Francia. E Sofia Goggia si presenta all’appuntamento in testa alla classifica, nonostante l’infortunio di gennaio che l’ha costretta a saltare due settimane di gare. La bergamasca comanda la classifica con 482 punti contro i 407 della svizzera Corinne Suter, sua unica rivale per la coppetta, e le basterà un decimo posto per assicurarsi la sua terza sfera di cristallo nella velocità (dopo quelle del 2018 e del 2021) a prescindere dal risultato dell’avversaria. E se la svizzera non dovesse vincere e piazzarsi seconda, a Sofia sarà sufficiente arrivare entro le prime quindici, mentre in caso Suter non vada oltre il terzo posto, la fuoriclasse orobica potrà anche permettersi di non arrivare al traguardo.