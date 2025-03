Goggia cerca progressi da gigante: ad Are (Svezia) sulle ali di Sestriere

In Svezia per fare passi da gigante. Dopo il quarto posta in clamorosa rimonta a Sestriere, sabato 8 marzo Sofia Goggia cerca conferme tra le porte di Are (alle 9,30 la prima manche, alle 12,30 la seconda; diretta su Raisport ed Eurosport) per festeggiare la gara numero 200 della carriera in Coppa del Mondo.