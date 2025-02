Goggia, Ghisalberti e Guerinoni di scena al Sestriere: due giganti

La situazione in classifica

Terzo gettone stagionale tra le porte larghe, invece, per Goggia che, 5ª a Kranjska Gora, è uscita a Plan de Corones e vuole ritrovare spinta e morale dopo la spedizione iridata in terra d’Austria, analizzata tanto obiettivamente quanto severamente a parole. Ora Sofi deve rilanciarsi sul piano del riscontro cronometrico e soprattutto su quello della prestazione. Perché, lasciato il bronzo per un pugno di centesimi in superG e da cancellare le altre due gare in discesa e gigante, è il palcoscenico della Coppa del Mondo quello su cui tornare ad essere protagonista. A proposito di protagoniste, incognita non da poco legata alle condizioni di Federica Brignone: la campionessa mondiale in carica della specialità, infatti, è alle prese con un forte stato influenzale che le ha impedito di mettere gli sci ai piedi negli ultimi giorni. La valdostana guida la classifica generale con 799 punti davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami a 729 mentre quella di gigante è comandata dall’argento austriaco, la neozelandese Alice Robinson a quota 300 a +4 sulla svedese Sara Hector e a +100 su Fede. Insieme a Brignone e alle tre orobiche, il contingente italiano - con 11 rappresentanti in virtù del regolamento che consente il +1 al paese ospitante - sarà ai nastri anche con Marta Bassino (ancora in cerca della bussola dopo le lacrime amarissime di Saalbach), Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Giorgia Collomb, Lara Della Mea e Sophie Mathiou, che torna nel circuito principale dopo Schladming (11 gennaio 2022). Nello slalom di domenica, invece, oltre a Della Mea e Collomb, anche Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Celina Haller, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi oltre ad Alice Pazzaglia, alla prima assoluta. Gli orari: venerdì 21 febbraio 10,30-13.30, sabato 22 febbraio 11-14 e domenica 23 febbraio 9,30-12,15. Tutto in diretta tv su Raisport ed Eurosport.