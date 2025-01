Goggia per il primo sorriso, ma sono Mondiali da tripla

Il 4 febbraio, con il parallelo a squadre, prenderanno il via i Mondiali di Saalbach. La kermesse austriaca che terminerà sabato 16 è il grande obiettivo per tante stelle del settore femminile. Un universo che oltre a superbe protagoniste che stanno continuando a farsi largo a suon di vittorie e podi (Federica Brignone e Sofia Goggia su tutte) sta lustrando nuovamente fuoriclasse come Lara Gut-Behrami, campionesse come Sara Hector e giovani rampanti come Camille Rast, Zrinka Ljutic, Lara Colturi o Alice Robinson. Senza dimenticare campionesse olimpiche che stanno ritrovando lo smalto dei giorni migliori (Corinne Suter), ma soprattutto due mostri sacri pronte a far saltare il banco alla loro maniera: Mikaela Shiffrin e Lindsey Vonn. Ecco che cosi, una rassegna già allergica a ogni pronostico, ha tutta l’aria di essere aperta a ogni scenario, possibilità e soprattutto emozione.

Alla ricerca dell’oro

Sofia Goggia cercherà in Austria il primo oro mondiale della sua carriera (argento ad Are nel 2019 e bronzo a St Moritz in gigante nel 2017) forte di quella serenità che ne sta marcando il percorso post infortunio. Due vittorie (superG di Beaver Creek e discesa di Cortina), due secondi posti (discese a Beaver Creek e Garmisch), terza nel superG di St Moritz, quarta nel superG di domenica a Garmisch e quinta nel gigante di Kranjska Gora.

Nel palmarès di Federica Brignone invece c’è un acuto Mondiale ed è di due anni fa, il titolo di combinata a Courchevel-Meribel. La valdostana sta vivendo uno stato di grazia totale: leader nella classifica generale e in quella di discesa, cinque vittorie (32 in totale) e tre terzi posti (77 podi complessivi, davanti solo Alberto Tomba con 88). Per lei, ancor più rispetto a SuperSofi in virtù di un’abitudine al colpo grosso anche tra le porte larghe, gradi di favorita in tre specialità, gigante e le due veloci (libera e superG).

La nuova avversaria da tenere monitorata