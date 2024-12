Goggia ritorna in pista a Beaver Creek: «Ci siamo»

Sofia Goggia ha già messo le cose in chiaro. I test cronometrici contano sempre fino a un certo punto, ma la progressione costante e inesorabile fatta registrare nelle tre prove della discesa libera di Beaver Creek, in Colorado, parlano in maniera inequivocabile. La bergamasca ha studiato il primo giorno (12a), ha cambiato passo in quello successivo (seconda alle spalle di Gut-Behrami) e ha rifinito venerdì 13 dicembre, con la partenza abbassata spedendo tutte le altre sopra al secondo di ritardo dal suo 58”89 nella prova accorciata. Le americane Lauren Macuga a 1”10 e Breezy Johnson a 1”27, la svizzera Gut-Behrami, detentrice della Coppa del Mondo, a 1”29 con Federica Brignone, altra azzurra nella top ten, nona a 1”66. Le altre italiane: Elena Curtoni 19a, Marta Bassino 27a, Laura Pirovano 28a, Roberta Melesi 31a, Sara Thaler 33a, Vicky Bernardi 34a, Nadia Delago 39a e Nicol Delago 43a.

La dedica della mamma

«Tieni i tuoi sogni nel tuo Cuore… e non permettere a nessuno di rubarteli», le ha sussurrato ancora una volta la sua amatissima mamma prima della partenza per gli Stati Uniti . Ed è proprio quella frase che Sofia ha messo in evidenza, con l’immagine del biglietto per Natale 2018, dedicando un lungo post a Giuliana. Con una conclusione piuttosto emblematica: «Mi sento di dirti che, nonostante non lo abbia avvertito per tanto, quel Sogno è di nuovo, fortemente, vivo dentro di me. Grazie per avermi esortata a inseguirlo, quando sembrava essere svanito. Ti prometto che farò di tutto per proteggerlo».

E la sensazione concreta è che questa «missione» inizierà proprio sulla Birds of Prey, novità assoluta e intrigante per la velocità declinata al femminile. La «modalità risparmio» inserita ieri dalle atlete consiglia di lasciare in un angolo il cronometro, a favore dei segnali – comunque decisamente incoraggianti – che faranno parte del «tesoretto» che Goggia si porterà al cancelletto.

«La decisione di togliere la prima parte tecnica ha favorito la mia discesa – ha detto la finanziera bergamasca – ma avrei preferito riprovarla perché è il tratto della pista in cui ho fatto maggiore fatica nei giorni scorsi. Mi è dispiaciuto non testare la mia strategia, lo farò direttamente in gara . La parte bassa è abbastanza semplice, ma è anche la parte dove si va più veloce, ho sciato bene, sui miei piedi. Avevo un passaggio da provare ed è andata bene, però la mia prestazione dipenderà molto dalla parte alta». Appuntamento alle 19 ora italiana con diretta su Raisport ed Eurosport. Domani stessi orari e stessa programmazione tv per il superG.

